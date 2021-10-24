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Девушка сходила на свидание с незнакомцем, и худшим его сочли даже те, кому совсем не везёт в любви

Если бы существовал конкурс на худшие первые свидания, героиня этого материала определённо вошла бы в число лидеров.

24 октября, 09:00

Кадр из видео © TikTok / elysemyers

Недавно в "Тиктоке" появился новый хештег, под которым пользователи рассказывают о своих самых ужасных первых свиданиях. И опыт блогерши elysemyers изрядно впечатлил пользователей. Элиз Майерс согласилась встретиться с парнем с сайта знакомств, который заявил, что ему "нравится её лицо", и позвал в ресторан. Но всё пошло не по плану. Всего за пару часов девушка отдала последние деньги за сто тако, которые заказал её спутник, и поехала к нему домой, опасаясь за свою жизнь.

Я ехала 45 минут до его дома. Он стоял снаружи, а затем подошёл к моему авто и сказал: "Я потерял ключи. Можем сегодня поехать на твоей машине?" Стоило ли мне просто оставить его там и вернуться домой? Да. Сделала ли я так? Конечно же, нет

Элиз Майерс

Видео © TikTok / elysemyers

При этом "рестораном" оказалась забегаловка Taco Bell, и они даже не зашли внутрь. Пара подъехала к автокассе, и спутник девушки сказал: "Мне, пожалуйста, сотню тако, спасибо". Когда пришло время оплачивать заказ, парень растерянно посмотрел на блогершу. Оказывается, "потерял" он не только ключи, но и бумажник. Элиз пришлось отдать $150 (≈11 тыс. руб.) за заказ человека, которого она видела впервые в жизни. После этого молодые люди поехали домой к "ловеласу". И тут ждал новый сюрприз: он жил со своим отцом.

Кадры из видео © TikTok / elysemyers

Кадры из видео © TikTok / elysemyers

Мы проходим мимо его отца на кухню, и он начинает вываливать тако из коробок, просто бросая их на стол. Ставит два стула к столу, садится на один и как закричит во всё горло: "Давайте пировать!"

Элиз Майерс

Фото © Instagram / elyse_myers / morgan.haleyxo

Фото © Instagram / elyse_myers / morgan.haleyxo

Более неловкого момента в своей жизни Майерс даже не может вспомнить. Они сидели в абсолютной тишине, которую разрывал лишь звук ломающихся лепёшек тако. В один момент парень спросил: "Хочешь, я покажу тебе свою студию?" Тут Элиз начала серьёзно беспокоиться за свою безопасность. Уже через несколько минут она выскочила из дома с сумкой, набитой тако, а сама думала: "Спасибо за этот опыт. Обо мне ты больше никогда не услышишь".

Забавный и пугающий рассказ тиктокерши стал вирусным — ролик посмотрели порядка 14 млн человек, которые, судя по всему, теперь ещё не скоро решатся пойти на свидание.

Это самая сумасшедшая дичь, которую я когда-либо слышала. Слава богу, ты выбралась оттуда живой

jennau56

Боже, мне теперь так интересно, что же там в этой "студии"

cristinatutorials

Девушка пришла на свидание, но записка от незнакомца дала ей понять, что нужно срочно бежать оттуда

Девушка пришла на свидание, но записка от незнакомца дала ей понять, что нужно срочно бежать оттуда

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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