Девушка сходила на свидание с незнакомцем, и худшим его сочли даже те, кому совсем не везёт в любви

Недавно в "Тиктоке" появился новый хештег, под которым пользователи рассказывают о своих самых ужасных первых свиданиях. И опыт блогерши elysemyers изрядно впечатлил пользователей. Элиз Майерс согласилась встретиться с парнем с сайта знакомств, который заявил, что ему "нравится её лицо", и позвал в ресторан. Но всё пошло не по плану. Всего за пару часов девушка отдала последние деньги за сто тако, которые заказал её спутник, и поехала к нему домой, опасаясь за свою жизнь.

Я ехала 45 минут до его дома. Он стоял снаружи, а затем подошёл к моему авто и сказал: "Я потерял ключи. Можем сегодня поехать на твоей машине?" Стоило ли мне просто оставить его там и вернуться домой? Да. Сделала ли я так? Конечно же, нет

При этом "рестораном" оказалась забегаловка Taco Bell, и они даже не зашли внутрь. Пара подъехала к автокассе, и спутник девушки сказал: "Мне, пожалуйста, сотню тако, спасибо". Когда пришло время оплачивать заказ, парень растерянно посмотрел на блогершу. Оказывается, "потерял" он не только ключи, но и бумажник. Элиз пришлось отдать $150 (≈11 тыс. руб.) за заказ человека, которого она видела впервые в жизни. После этого молодые люди поехали домой к "ловеласу". И тут ждал новый сюрприз: он жил со своим отцом.

Мы проходим мимо его отца на кухню, и он начинает вываливать тако из коробок, просто бросая их на стол. Ставит два стула к столу, садится на один и как закричит во всё горло: "Давайте пировать!"

Более неловкого момента в своей жизни Майерс даже не может вспомнить. Они сидели в абсолютной тишине, которую разрывал лишь звук ломающихся лепёшек тако. В один момент парень спросил: "Хочешь, я покажу тебе свою студию?" Тут Элиз начала серьёзно беспокоиться за свою безопасность. Уже через несколько минут она выскочила из дома с сумкой, набитой тако, а сама думала: "Спасибо за этот опыт. Обо мне ты больше никогда не услышишь".

Забавный и пугающий рассказ тиктокерши стал вирусным — ролик посмотрели порядка 14 млн человек, которые, судя по всему, теперь ещё не скоро решатся пойти на свидание.