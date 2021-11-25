Видео с разрезанием торта на свадьбе заставило пользователей переживать за невесту

В TikTok-аккаунте fashion.page1 появилось видео со свадьбы, которое моментально стало одним из самых обсуждаемых на этой неделе. Сейчас поймёте почему. На кадрах молодой жених и невеста "вместе" отрезают первый кусок торта. Вот только кадры получились вовсе не романтические: пока грустная девушка изо всех сил пытается следовать традиции, юноша отбирает у неё нож и начинает вырезать кусок сам.

Кадры из видео © TikTok / fashion.page1

В "Тиктоке" видео уже завирусилось — его просмотрели больше 13 млн раз. Судя по комментариям, эту пару не ждут нежные и романтичные отношения. Но есть и те, кто отмечает, что парень просто переволновался, что, наоборот, это хорошо, когда мужчина берёт инициативу в свои руки. Жена будет за ним как за каменной стеной.

Бедная невеста такая красивая, милая, а жених какой-то непонятный, дешёвые понты перед друзьями jessasa2

Не успел жениться, а уже наехал на неё. "Я рэжу леее". Девушке, видимо, неприятно стало. При всех на свадьбе так наехать на жену…. doctor_farida

Грубость и неуважение к невесте, ничем не прикрытые. Своё "Я" показывает новоиспечённый супруг, тяжело будет жить с таким 😳 svetlanka1657

Кадры из видео © TikTok / fashion.page1

Но комментариями рядовых пользователей Сети дело не ограничилось. Оказалось, роликом в своих соцсетях поделилась Ксения Бородина и осудила жениха. Конечно, оставить это без ответа автор ролика не могла. Сестра невесты Диана, которая и опубликовала вирусное видео, заявила, что кавказцев осуждать не надо: "Как чуть что, так сразу кавказцы такие-то, такие!"

Кадры из видео © TikTok / fashion.page1