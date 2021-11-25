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Видео с разрезанием торта на свадьбе заставило пользователей переживать за невесту

Ролик прокомментировали даже звёзды, и все советуют невесте бежать.

25 ноября, 09:39

Кадры из видео © TikTok / fashion.page1

В TikTok-аккаунте fashion.page1 появилось видео со свадьбы, которое моментально стало одним из самых обсуждаемых на этой неделе. Сейчас поймёте почему. На кадрах молодой жених и невеста "вместе" отрезают первый кусок торта. Вот только кадры получились вовсе не романтические: пока грустная девушка изо всех сил пытается следовать традиции, юноша отбирает у неё нож и начинает вырезать кусок сам.

Кадры из видео © TikTok / fashion.page1

В "Тиктоке" видео уже завирусилось — его просмотрели больше 13 млн раз. Судя по комментариям, эту пару не ждут нежные и романтичные отношения. Но есть и те, кто отмечает, что парень просто переволновался, что, наоборот, это хорошо, когда мужчина берёт инициативу в свои руки. Жена будет за ним как за каменной стеной.

Бедная невеста такая красивая, милая, а жених какой-то непонятный, дешёвые понты перед друзьями

jessasa2

Не успел жениться, а уже наехал на неё. "Я рэжу леее". Девушке, видимо, неприятно стало. При всех на свадьбе так наехать на жену….

doctor_farida

Грубость и неуважение к невесте, ничем не прикрытые. Своё "Я" показывает новоиспечённый супруг, тяжело будет жить с таким 😳

svetlanka1657

Кадры из видео © TikTok / fashion.page1

Но комментариями рядовых пользователей Сети дело не ограничилось. Оказалось, роликом в своих соцсетях поделилась Ксения Бородина и осудила жениха. Конечно, оставить это без ответа автор ролика не могла. Сестра невесты Диана, которая и опубликовала вирусное видео, заявила, что кавказцев осуждать не надо: "Как чуть что, так сразу кавказцы такие-то, такие!"

Кадры из видео © TikTok / fashion.page1

Кадры из видео © TikTok / fashion.page1

Впрочем, спустя несколько дней в профиле fashion.page1 всё ещё появляются свежие ролики с новобрачными, на которых видео "как они счастливы". Но пользователи соцсети видели уже достаточно.

Счастливая невеста надела на свадьбу 60 кг золота, подаренного женихом, но не учла один нюанс

Счастливая невеста надела на свадьбу 60 кг золота, подаренного женихом, но не учла один нюанс

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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