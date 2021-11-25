У "Игры в кальмара" появился соперник: сериал "Зов ада" бьёт рекорды на Netflix

Премьера прошла на стриминговом сервисе 20 ноября. По данным FlixPatrol , в первые же сутки "Зов ада" стал самым просматриваемым сериалом на Netflix. Он сместил "Игру в кальмара" с первого места более чем в 80 странах! Разбираемся, что к чему.

"Зов ада" сняли на основе корейского веб-комикса. Сюжет такой: в 2023 году к некоторым людям по всему миру начинают приходить "ангелы" и называть точные даты и время их смерти. В назначенный срок появляются три монстра и испепеляют грешников, отправляя их души в ад. Страны охватывает паника, а люди массово начинают сходить с ума. Поставленные в критические условия, они присоединяются к секте "Новая правда", пишет The Guardian .

Главный герой — корейский полицейский, чью роль исполняет актёр Ян Ик Чжун, относится к чертовщине просто как к очередному своему делу. Правда, противостоять ему приходится не только демоноподобным существам, но и секте, которая с каждым днём становится могущественнее. Пока что не известно, сможет ли драма побить рекорд "Игры в кальмара" — только за октябрь его посмотрело больше 142 миллионов пользователей. Но, судя по тенденции, у "Зова ада" есть все шансы. С другой стороны, рост показателей может говорить не столько о качестве самих сериалов, сколько о том, что стриминговые платформы медленно, но верно "убивают" Голливуд, отбирая у него аудиторию.