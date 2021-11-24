Сморщенный перчик стал символом года из-за его скорбной позы

Пользовательница "Твиттера" Full of Frap опубликовала в блоге фото с кривым болгарским перчиком и, сама того не зная, сломала соцсеть. "Этот перец видел некоторое дерьмо", — подписала она снимок со знанием дела, и с ней не смогли не согласиться в комментариях. "Расстроенный" перчик походил на человечка, в испуге поджавшего руки и ноги, а потому напомнил многим себя.