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Сморщенный перчик стал символом года из-за его скорбной позы

Деформированный овощ вдохновил пользователей Сети на создание мемов.

24 ноября, 16:43

Фото © Twitter / Full of Frap

Пользовательница "Твиттера" Full of Frap опубликовала в блоге фото с кривым болгарским перчиком и, сама того не зная, сломала соцсеть. "Этот перец видел некоторое дерьмо", — подписала она снимок со знанием дела, и с ней не смогли не согласиться в комментариях. "Расстроенный" перчик походил на человечка, в испуге поджавшего руки и ноги, а потому напомнил многим себя.

Фото © Twitter / Full of Frap

Фото © Twitter / Full of Frap

Креативные пользователи начали упражняться в остроумии, дорисовывая и исправляя снимок при помощи Photoshop, в результате чего получилась вирусная серия мемов. Кто же не смог справиться с фоторедактором, погрузился в комментарии. Разумеется, перцу все сочувствовали.

  • Фото © Twitter / Dr. Julie Blum
    Фото © Twitter / Dr. Julie Blum
  • Фото © Twitter / Sarah Solomon и karadenise42
    Фото © Twitter / Sarah Solomon и karadenise42
  • Фото © Twitter / Sarah Solomon и Mrs. Sweet
    Фото © Twitter / Sarah Solomon и Mrs. Sweet
  • Фото © Twitter / bibble anna
    Фото © Twitter / bibble anna
  • Фото © Twitter / Katie Hofer
    Фото © Twitter / Katie Hofer

Фото © Twitter / Dr. Julie Blum

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Этому перчику нужна терапия. Не дайте ему увидеть маринованный перец в банках...

Hello

А он качается из стороны в сторону? Думаю, лучше вызвать социальные службы...

Army Dad Dem 2. the bone

Этот перец теперь моё духовное животное! То есть духовный овощ...

Ann Snyder

  • Фото © Twitter / The Monolitha
    Фото © Twitter / The Monolitha
  • Фото © Twitter / Cori
    Фото © Twitter / Cori
  • Фото © Twitter / jason bush
    Фото © Twitter / jason bush
  • Фото © Twitter / Kate Williams
    Фото © Twitter / Kate Williams
  • Фото © Twitter / Nugget
    Фото © Twitter / Nugget

Фото © Twitter / The Monolitha

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Пользователи Сети поделились с Full of Frap своими фото странных овощей и фруктов, которые попадались им. Однако обычно они вызывают смех и неприличные ассоциации, перчик же некоторых комментаторов по-настоящему растрогал.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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