Сморщенный перчик стал символом года из-за его скорбной позы
Деформированный овощ вдохновил пользователей Сети на создание мемов.
Пользовательница "Твиттера" Full of Frap опубликовала в блоге фото с кривым болгарским перчиком и, сама того не зная, сломала соцсеть. "Этот перец видел некоторое дерьмо", — подписала она снимок со знанием дела, и с ней не смогли не согласиться в комментариях. "Расстроенный" перчик походил на человечка, в испуге поджавшего руки и ноги, а потому напомнил многим себя.
Креативные пользователи начали упражняться в остроумии, дорисовывая и исправляя снимок при помощи Photoshop, в результате чего получилась вирусная серия мемов. Кто же не смог справиться с фоторедактором, погрузился в комментарии. Разумеется, перцу все сочувствовали.
Этому перчику нужна терапия. Не дайте ему увидеть маринованный перец в банках...
А он качается из стороны в сторону? Думаю, лучше вызвать социальные службы...
Этот перец теперь моё духовное животное! То есть духовный овощ...
Пользователи Сети поделились с Full of Frap своими фото странных овощей и фруктов, которые попадались им. Однако обычно они вызывают смех и неприличные ассоциации, перчик же некоторых комментаторов по-настоящему растрогал.
Комментариев: 0