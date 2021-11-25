Дорохов переключился на малолеток, показав Дане Милохину, что такое нежность

Даня Милохин стал популярен благодаря "ТикТоку", сейчас на его аккаунт там подписано больше 15 миллионов человек. Но несмотря на юность, он успел наделать много шума — к примеру, несколько месяцев назад он появился на премии МУЗ-ТВ в экстравагантном костюме наполовину женщины, наполовину мужчины. Басманный суд Москвы помнил об этом, выписывая телеканалу миллионный штраф "за пропаганду".

Фото © Instagram / danya_milokhin

Денис Дорохов тоже весьма эксцентричный персонаж российского телевидения и "Ютуба". Вместе с "Камызяками" они устраивали балаган везде, где появлялись. В октябре на ТНТ вышел новый выпуск шоу "Игра", в котором Дорохов в костюме невесты целует коллегу по команде взасос. Проект в итоге прикрыли.

Кадр из шоу "Игра" © YouTube / "ЛенТВ24"

Теперь два "героя" объединились, чтобы собрать побольше лайков и побесить хейтеров. В профиле Дани появился видеоролик, в котором они с Дороховым танцуют под ручку под романтическую песню с крепким русским матом. Видео стало одним из самых популярных в профиле Милохина за последнее время. Почти пять миллионов просмотров и тысячи комментариев. Кто-то умиляется, а кто-то пытается понять, почему Дорохов так изменился.

Кадры из видео © TikTok / danya_milokhin

Никогда не думала, что так скажу, но Дорохов такой КРАСИВЫЙ antul_27