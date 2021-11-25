Что происходит со Светланой Светличной и почему она летит в пропасть

Только поклонники актрисы Светланы Светличной выдохнули, когда она нашлась после своего загадочного исчезновения. 81-летнюю артистку доставили из-за плохого самочувствия в одну из московских больниц. У неё обнаружили поражение сосудов головного мозга.

По словам директора Гильдии актёров, ничего из ряда вон выходящего не произошло, а Светличная отправилась в больницу на плановое обследование. "У неё возраст такой, потому и назначена профилактика, полезная в таких случаях. Чувствует она себя нормально", — заявила Валерия Гущина.

Тем не менее за Светличную тревожно. И добавляют смуту её отношения с семьёй. В последние годы Светлана Афанасьевна сильно потрепала нервы самым близким людям, а её выходка с исчезновением переполнила чашу их терпения. По словам родных, эксцентричность и своевольность актрисы всегда ранили её мужа Владимира Ивашова, который покорно сносил все капризы и флирт с другими мужчинами. "Если бы я не вышла за него, то у меня было бы ещё много мужей, — признавалась как-то сама Светличная. — Мало кто стал бы такое терпеть".

Светлана Светличная с Владимиром Ивашовым. Фото © Kino-teatr.ru

Ивашов умер от инфаркта в 1995 году. Светличная осталась с двумя сыновьями — Алексеем (старший) и Олегом (младший). С работой у артистки не ладилось, несмотря на эффектную внешность и звание секс-символа СССР после её роли в "Бриллиантовой руке". Светличную неохотно звали в отечественные проекты из-за "слишком западной внешности". Актриса едва сводила концы с концами, бралась за любые предложения и даже торговала импортными сапогами. Второй брак с художником и бардом Сергеем Смирновым-Сокольским был страстным, но сгорел всего за месяц.

Фото © YouTube / Movie

Светлана не собиралась уходить в монастырь. Актриса продолжала пользоваться успехом у молодых мужчин, пока не погиб её младший сын в 2006 году. Собственного ребёнка Светличная хоронить оказалась не готова. Что-то сломалось в актрисе, она стала подозрительной, начались проблемы с памятью.

Как рассказала внучка Светланы Мария Ивашова, бабушка стала забывать какие-то мелочи, отказывалась принимать таблетки и меняла решения на противоположные так быстро, что родные просто не поспевали за полётом её мысли. Официальный диагноз актрисе не ставили — не могли просто заставить её поехать в больницу. Все подозревали деменцию. Звезда хотела внимания, но жить с семьёй отказывалась, как и с сиделкой. Она устраивала показательные выступления, отключая телефон на несколько дней, а потом встречая встревоженных близких на пороге квартиры как ни в чём не бывало.

Внучка Светланы Светличной — Мария Ивашова. Фото © YouTube / "Пусть говорят"

Стоило Светличной почувствовать лёгкое недомогание, как она просила консьержа вызвать скорую и ехала в больницу. Но такое поведение, к слову, похвально — в пожилом возрасте лучше лишний раз показаться врачу. А вот что не нравилось невестке Ольге (жене старшего сына актрисы Алексея), так это то, что Светлана никогда не подходила к этому серьёзно и ничего не брала с собой. Ольга постоянно навещала Светличную в больнице и привозила вещи, и за 2020 год ей пришлось восемь раз срываться с места ради свекрови.

До исчезновения Светличной семья считала, что бабушка наконец-то идёт на поправку. Актриса внезапно согласилась переехать поближе к родным, которых до этого обвиняла в попытке отравления, и даже была довольна квартирой, которую для неё подготовили. Но стоило Светлане туда заехать, как оказалось, что и жильё не нравится, и соседи, а родственники вообще перевезли её сюда силой и теперь хотят отобрать у звезды дом (который специально перед этим оформили на Светличную, чтобы она не тревожилась).

Светлана Светличная с сыновьями. Фото © Stuki-druki.com

Когда Светлана Афанасьевна пропала на сутки, её искали полицейские и добровольцы из отряда "Лиза алерт". Звезда "Бриллиантовой руки" нашлась. В этот момент родные решили, что с них хватит. Больше всего сейчас злится невестка Ольга, которой пришлось выхаживать мужа после трёх инсультов — буквально спасать его от смерти — и судорожно искать с полицией пропавшую свекровь.

Светлана Светличная с сыном Алексеем. Фото © YouTube / "Пусть говорят"