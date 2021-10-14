Счастливая невеста надела на свадьбу 60 кг золота, подаренного женихом, но не учла один нюанс

В китайской провинции Хубэй прошла свадьба, кадры с которой тут же завирусились в восточноазиатских соцсетях. Неизвестны ни имена молодожёнов, ни как проходило само торжество. Всё, о чём говорили пользователи, это то, как пышно была одета невеста. Точнее про золото, которым она была увешана. На девушке было 60 ожерелий и браслетов весом по килограмму, пишет Tribun Solo.

Фото © Saostar.vn

Украшения — подарок жениха, который так хотел выразить свои чувства. Потом парень ещё не раз показывал свою любовь, помогая невесте буквально во всём. Как выяснилось, без чужой помощи красавица с "тяжёлой ношей" не могла ни встать, ни выйти из машины. Вряд ли бы кто-то отказался от такого подарка, но в тот день красавица несколько раз пожалела о щедрости жениха.

Фото © Saostar.vn