Модель победила в конкурсе красоты и застраховала на 165 млн часть тела, которую признали лучшей

В 2021 году 35-летняя бразильская модель Нэти Кихара выиграла конкурс красоты "Мисс Бум Бум", где определяют обладательницу лучших ягодиц. Немного поразмыслив, брюнетка решила, что самая важная часть её тела нуждается в защите, и застраховала пятую точку на 2 млн евро (≈ 165 млн руб.).

Фото © Instagram / nathykihara / emanuele_jeane_photographer

Я знаменита своими ягодицами. Они самые большие в Бразилии. Так что справедливо будет их обезопасить Нэти Кихара

Фото © Instagram / nathykihara / emanuele_jeane_photographer

Красавица, которая завоевала заветный титул вскоре после родов, уверяет, что фигура — результат усердных тренировок. Однако Нэти всё ещё недовольна результатом. Сейчас её пятая точка составляет 126 см в обхвате, а она стремится достичь 130 см, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / nathykihara / emanuele_jeane_photographer