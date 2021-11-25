Модель победила в конкурсе красоты и застраховала на 165 млн часть тела, которую признали лучшей
Мама двоих детей практично подошла к вопросу и заранее позаботилась о своей внешности.
В 2021 году 35-летняя бразильская модель Нэти Кихара выиграла конкурс красоты "Мисс Бум Бум", где определяют обладательницу лучших ягодиц. Немного поразмыслив, брюнетка решила, что самая важная часть её тела нуждается в защите, и застраховала пятую точку на 2 млн евро (≈ 165 млн руб.).
Я знаменита своими ягодицами. Они самые большие в Бразилии. Так что справедливо будет их обезопасить
Красавица, которая завоевала заветный титул вскоре после родов, уверяет, что фигура — результат усердных тренировок. Однако Нэти всё ещё недовольна результатом. Сейчас её пятая точка составляет 126 см в обхвате, а она стремится достичь 130 см, пишет Daily Star.
Модель воспитывает двоих детей — девятилетнего сына и дочку, которая родилась в начале года. Нэти надеется, что своим примером вдохновит других мам, которые страдают от проблем с самооценкой. Также девушка ведёт успешный инстаграм с 590 тыс. подписчиков, где активно показывает все достоинства своей фигуры.
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