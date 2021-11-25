Генпрокурор РФ поручил проверить все шахты Кузбасса из-за трагедии на "Листвяжной"
В данный момент на месте происшествия уже работают прокурор Кемеровской области и его заместитель.
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку на шахтах Кемеровской области в связи с происшествием на шахте "Листвяжная". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель генпрокурора РФ по СФО Дмитрий Демешин с целью координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и установлению причин произошедшего. Также туда прибыли прокурор Кемеровской области и его заместитель.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Известно об 11 погибших.
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