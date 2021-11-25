Генпрокурор РФ поручил проверить все шахты Кузбасса из-за трагедии на "Листвяжной"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку на шахтах Кемеровской области в связи с происшествием на шахте "Листвяжная". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на место происшествия выехал заместитель генпрокурора РФ по СФО Дмитрий Демешин с целью координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и установлению причин произошедшего. Также туда прибыли прокурор Кемеровской области и его заместитель.