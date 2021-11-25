Выжившие на шахте в Кузбассе рабочие рассказали, как чуть не задохнулись под землёй

Пострадавшие при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кузбассе горняки, которым удалось выбраться наружу и спастись, рассказали о том, как были вынуждены действовать в момент несчастного случая.

"Я только заступил на смену, метров 600 спустился, и произошёл хлопок. Пыль столбом, дышать нечем. Я начал задыхаться. Если бы у меня самоспасатель не сработал, я бы там так и остался. В предыдущие смены бывало такое, что чувствовали запах газа. По технике безопасности не положено работать при запахе газа. Но начальники настаивали на том, чтобы мы работали. Если не устраивает — иди и увольняйся", — передаёт слова рабочего телеграм-канал SHOT.