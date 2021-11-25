Выжившие на шахте в Кузбассе рабочие рассказали, как чуть не задохнулись под землёй
Один из горняков отметил, что иногда в шахте чувствовался запах газа, но начальники настаивали на том, чтобы все продолжали работать.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области
Пострадавшие при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кузбассе горняки, которым удалось выбраться наружу и спастись, рассказали о том, как были вынуждены действовать в момент несчастного случая.
"Я только заступил на смену, метров 600 спустился, и произошёл хлопок. Пыль столбом, дышать нечем. Я начал задыхаться. Если бы у меня самоспасатель не сработал, я бы там так и остался. В предыдущие смены бывало такое, что чувствовали запах газа. По технике безопасности не положено работать при запахе газа. Но начальники настаивали на том, чтобы мы работали. Если не устраивает — иди и увольняйся", — передаёт слова рабочего телеграм-канал SHOT.
Рассказ ещё одного из шахтёров, которому посчастливилось выбраться на поверхность невредимым, не сильно отличается. По словам мужчины, он со своей сменой заступил в 9:00. Когда все спустились, прошли метров 400, то почувствовали запах гари и резко стало невозможно дышать. Рабочие включили самоспасатели и вышли, а затем сообщили о случившемся диспетчеру.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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