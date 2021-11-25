Цивилёв рассказал о причинах приостановки поисковой операции на "Листвяжной"
Концентрация метана на месте ЧП превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%. Высока вероятность взрыва.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области
Поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена из-за высокой вероятности взрыва газа. Об этом губернатор региона Сергей Цивилёв сообщил в своём телеграм-канале. Концентрация метана, по его словам, превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%.
"Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня", — уточнил губернатор.
Цивилёв отметил, что из шахты на поверхность вывели 239 человек. Под землёй остаётся 46 горняков.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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