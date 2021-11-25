Цивилёв рассказал о причинах приостановки поисковой операции на "Листвяжной"

Поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена из-за высокой вероятности взрыва газа. Об этом губернатор региона Сергей Цивилёв сообщил в своём телеграм-канале. Концентрация метана, по его словам, превышает 6%, оксида углерода — более 0,25%.

"Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня", — уточнил губернатор.