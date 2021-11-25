Директор шахты в Кузбассе и его заместитель задержаны по делу о гибели 11 горняков

Директор шахты "Листвяжная" и его первый заместитель задержаны по уголовному делу о гибели 11 рабочих, сообщили в СК РФ. На месте трагедии сейчас идут следственные действия, дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", — уточнили в СК.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте. На данный момент с ними проводятся следственные действия.