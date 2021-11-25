Директор шахты в Кузбассе и его заместитель задержаны по делу о гибели 11 горняков
Судьба ещё 35 рабочих, которые оказались заблокированы под землёй, остаётся неизвестной.
Кадр видео © YouTube / СК РФ
Директор шахты "Листвяжная" и его первый заместитель задержаны по уголовному делу о гибели 11 рабочих, сообщили в СК РФ. На месте трагедии сейчас идут следственные действия, дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"Следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", — уточнили в СК.
В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте. На данный момент с ними проводятся следственные действия.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Пока известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Жертв ЧП на данный момент 14 — 11 рабочих и шесть горноспасателей, которые погибли во время поисковой операции. Судьба ещё 35 остаётся неизвестной. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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