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"Спартак" победил "Куньлунь" в матче КХЛ с десятью заброшенными шайбами

По дублю в составе красно-белых оформили Александр Хохлачёв и Александр Никишин.

25 ноября, 18:46
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" победил пекинский клуб "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:4. Встреча прошла на подмосковной "Арене Мытищи", где китайский клуб в нынешнем сезоне проводит домашние встречи.

В составе красно-белых по дублю оформили Александр Хохлачёв и Александр Никишин. По разу отличились их партнёры по команде Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря. У "Куньлуня" две шайбы забросил Спенсер Фу, голами также отметились Клифф Пу и Джейк Челиос.

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"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Куньлунь" с 19 баллами остался на предпоследней, 11-й, позиции на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Куньлунь Ред Стар" — "Спартак" — 4:6

Шайбы: Пу 4' (1:0), Фу 7' (2:0), Петтерссон 9' (2:1), Хохлачёв 15' (2:2), Никишин 22' (2:3), Никишин 25' (2:4), Хохлачёв 28' (2:5), Челиос 29' (3:5), Лехтеря 33' (3:6), Фу 60' (4:6)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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