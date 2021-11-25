"Спартак" победил "Куньлунь" в матче КХЛ с десятью заброшенными шайбами

Московский "Спартак" победил пекинский клуб "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:4. Встреча прошла на подмосковной "Арене Мытищи", где китайский клуб в нынешнем сезоне проводит домашние встречи.

В составе красно-белых по дублю оформили Александр Хохлачёв и Александр Никишин. По разу отличились их партнёры по команде Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря. У "Куньлуня" две шайбы забросил Спенсер Фу, голами также отметились Клифф Пу и Джейк Челиос.

"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Куньлунь" с 19 баллами остался на предпоследней, 11-й, позиции на Востоке.