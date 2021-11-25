СМИ: МЮ договорился с одним из руководителей "Локомотива" Рангником о контракте до конца сезона
Пост наставника английской команды стал вакантным после отставки норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.
"Манчестер Юнайтед" договорился о контракте с руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральфом Рангником. Об этом пишет The Athletic.
Сообщается, что для оформления сделки необходимо согласие "Локомотива". В этом случае Рангник станет исполняющим обязанности главного тренера МЮ до конца сезона. После этого немец на протяжении двух лет будет консультантом клуба.
Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным накануне после отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений.
Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" в начале июля 2021 года. Ранее он был главным тренером "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и "Лейпцига", а также возглавлял Департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".
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