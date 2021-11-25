СМИ: МЮ договорился с одним из руководителей "Локомотива" Рангником о контракте до конца сезона

Место главного тренера английского клуба освободилось после ухода Уле Гуннара Сульшера.

"Манчестер Юнайтед" договорился о контракте с руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральфом Рангником. Об этом пишет The Athletic.

Сообщается, что для оформления сделки необходимо согласие "Локомотива". В этом случае Рангник станет исполняющим обязанности главного тренера МЮ до конца сезона. После этого немец на протяжении двух лет будет консультантом клуба.

Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным накануне после отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений.