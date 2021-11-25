СМИ: ЦСКА готов вернуть в клуб Вагнера Лава
В составе красно-синих голеадор выиграл три чемпионата России, шесть кубков страны, четыре национальных суперкубка и Кубок УЕФА.
Фото © Miguel Schincariol / Getty Images
Нападающий казахстанского "Кайрата" Вагнер Лав может в ближайшее время вернуться в ЦСКА. Об этом передаёт Transfemarkt.
Нынешней зимой бразилец покинет "Кайрат". Сообщается, что красно-синие готовы предложить 37-летнему футболисту контракт до конца нынешнего сезона с последующей работой в структуре клуба.
Права на Вагнера Лава принадлежали армейскому клубу с 2004 по 2012 год. С 2009 по 2010 год он выступал в Бразилии на правах аренды за "Палмейрас" и "Фламенго". Также нападающий играл за ЦСКА в 2013 году.
Всего в составе армейцев Вагнер Лав провёл 259 матчей во всех турнирах, забил 124 гола и сделал 47 результативных передач. С командой он выиграл три чемпионата России, шесть кубков страны, четыре национальных суперкубка и Кубок УЕФА.
Также футболист выступал в Китае за "Шаньдун Лунэн", в чемпионате Франции — за "Монако", в Турции — за "Аланьяспор" и "Бешикташ". В составе сборной Бразилии он в 20 играх забил четыре мяча, завоевав два кубка Америки. В нынешнем сезоне на счету Вагнера Лава — 14 голов в 38 встречах за "Кайрат".
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