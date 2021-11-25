СМИ: ЦСКА готов вернуть в клуб Вагнера Лава

Нападающий казахстанского "Кайрата" Вагнер Лав может в ближайшее время вернуться в ЦСКА. Об этом передаёт Transfemarkt.

Нынешней зимой бразилец покинет "Кайрат". Сообщается, что красно-синие готовы предложить 37-летнему футболисту контракт до конца нынешнего сезона с последующей работой в структуре клуба.

Права на Вагнера Лава принадлежали армейскому клубу с 2004 по 2012 год. С 2009 по 2010 год он выступал в Бразилии на правах аренды за "Палмейрас" и "Фламенго". Также нападающий играл за ЦСКА в 2013 году.

Всего в составе армейцев Вагнер Лав провёл 259 матчей во всех турнирах, забил 124 гола и сделал 47 результативных передач. С командой он выиграл три чемпионата России, шесть кубков страны, четыре национальных суперкубка и Кубок УЕФА.