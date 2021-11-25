"Политика или бизнес": Российские конькобежцы готовятся покорить олимпийский Пекин, но американцы ставят подножку
В борьбе за олимпийские медали все средства хороши. Но порой наши соперники явно перегибают палку, особенно в этом отношении усердствуют представители США.
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Мы уже привыкли, что из-за жёсткой политики властей США российским спортсменам приходится отказываться от участия в крупнейших соревнованиях. Проблемы с получением американских виз вынуждают их существенным образом перестраивать свой график. Достаточно вспомнить, что олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Мария Ласицкене и серебряная призёрка Игр в Токио прыгунья с шестом Анжелика Сидорова так и не смогли в августе выступить на этапе престижнейшей Бриллиантовой лиги в Юджине.
Напряжённая ситуация сложилась и с американскими визами для российских теннисистов. Даниилу Медведеву пришлось перед Олимпиадой специально ездить в Посольство США в Брюсселе, из-за этого он пропустил важнейший подготовительный сбор. Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова и вовсе не смогла попасть на крупный турнир в Цинциннати. Кроме того, лишь в последний момент визы в США перед стартовым этапом Гран-при получили фигуристы сборной России.
Неожиданная задержка в Амстердаме
При этом оказывается, что помимо визовой войны у американской стороны есть и другие инструменты противодействия российским спортсменам. На этой неделе наши конькобежцы не смогли отправиться на этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Они летели в США с соревнований в Норвегии транзитом через аэропорт Схипхол в Амстердаме. В столице Нидерландов была запланирована трёхчасовая пересадка. Мало того, багаж сборной России уже был зарегистрирован до Солт-Лейк-Сити, но тут неожиданно выяснилось, что посадить нашу команду на самолёт не могут.
— Мы ждём разрешения от оргкомитета этапа Кубка мира, они должны были получить для нас специальное разрешение на въезд от Центра по контролю и профилактике заболеваний при департаменте здравоохранения США. В итоге на рейс команду в Схипхоле не посадили. Мы связались с оргкомитетом, ждём сейчас разрешения на вылет, — заявила по горячим следам исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
Примечательно, что несколько недель назад наша федерация специально делала запрос и получила ответ от американской стороны, что имеющихся документов для въезда в страну будет вполне достаточно. В последний момент правила изменились. В итоге, в Солт-Лейк-Сити российские конькобежцы так и не вылетели. Проведя три дня в Амстердаме, наши спортсмены отправились в Москву.
— Ситуация для нас сложилась неудачная. Получилось так, что, с одной стороны, нас обещали пустить на территорию США с теми прививками, которые у нас сделаны, но Центр по контролю заболеваний это запретил. Мы эту ситуацию решить не можем, соответственно, наши спортсмены с вероятностью 99% не попадают на Кубок мира в Солт-Лейк-Сити, — констатировал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
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Срыв подготовки перед Олимпиадой
Понятно, что иностранные вакцины нашим конькобежцам никто не ставил. Российские же препараты, надёжность которых уже была многократно доказана, в том числе и западными специалистами, в США не признают. Сама по себе эта ситуация является не совсем понятной с точки зрения здравого смысла, но надо было хотя бы предупредить заранее, чтобы было время как-то отреагировать. Теперь же совершенно очевидно, что этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 3 по 5 декабря без участия россиян.
Стоит отметить, что в преддверии зимней Олимпиады, которая состоится в феврале в Пекине, запланировано всего четыре этапа Кубка мира. Каждый из них является отборочным перед Играми, на каждом из них разыгрываются олимпийские квоты. Получается, что из-за пропуска соревнований в Солт-Лейк-Сити сборная России оказывается в заведомо невыгодном положении. В результате, из-за всей этой ситуации кому-то из наших конькобежцев может попросту не достаться драгоценная путёвка в столицу Китая.
— Этап в Солт-Лейке важный, и в целом пропустить этот старт — срыв в плане подготовки, это может сказаться на дальнейших результатах. <...> Мы планировали выходить благодаря стартам на определённые кондиции. Так что пока всё сложно, — отметил тренер мужской сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев.
Олимпийский чемпион по шорт-треку, а ныне один из ведущих конькобежцев России Руслан Захаров говорит, что у наших спортсменов просто элементарно не было времени прививаться иностранными препаратами. Виновными в сложившейся ситуации он считает в том числе представителей Международного союза конькобежцев.
— ISU должен был несколько раз проверить: а всем ли спортсменам они могут дать равные условия? Насколько я слышал, американскую визу не получили ещё китайцы. Не знаю, успеют ли они решить проблему. И как теперь решать вопрос с квотами и отбором? В олимпийский год всё должно быть продумано на 110%, — заявил Захаров.
Наши конькобежцы стали грозной силой
Стоит отметить, что сборная России по конькобежному спорту подходит к Олимпиаде в Пекине в статусе одного из главных фаворитов. Голландская компания Gracenote, занимающаяся аналитикой в сфере развлечений и спорта, спрогнозировала, что на Играх наши спортсмены выиграют восемь медалей. Тем самым именно конькобежцы могут принести России наибольшее количество олимпийских наград. Наталью Воронину эксперты и вовсе считают потенциальной героиней соревнований в Китае.
На прошедшем в феврале чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях сборная России выступила невероятно удачно, завоевав сразу 11 медалей. По этому показателю она уступила только Нидерландам (18), которые выступали дома и были безоговорочным фаворитом. Историческое достижение покорилось Ангелине Голиковой, завоевавшей золотую медаль. Она одержала победу на дистанции 500 метров и стала первой за 25 лет россиянкой, выигравшей в этом виде программы на ЧМ.
Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников завоевал на первенстве в Херенвене серебряные медали в беге на 500 и 1000 метров. На обеих дистанциях он является мировым рекордсменом и к Олимпиаде должен ещё прибавить.
Наталья Воронина, которой Gracenote прочит триумф в Пекине, стала чемпионкой мира на дистанции 5000 метров в 2020-м, а годом спустя завоевала серебро. Также медали на ЧМ-2021 завоевали Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева и Евгения Лаленкова.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что сейчас проводить соревнования в США просто не стоит. По её словам, за океаном не могут в полной мере гарантировать безопасность, а также обеспечить равные условия для всех участников.
— Не стоит проводить соревнования в США для удобства не только российских, но и всех спортсменов. В прошлом году этапы Кубка мира специально не проводились в Америке, потому что организаторы понимали, что большинство стран мира, включая Штаты, из-за пандемии не смогут обеспечить необходимые меры безопасности. <...> Здесь же начинают делить на страны третьего мира и цивилизованные. Не все уже понимают, политика это или бизнес, — говорит Журова.
Хочется надеяться, что сложная ситуация, в которую попали наши конькобежцы, не помешает им триумфально выступить на Олимпиаде в Пекине. Российским спортсменам несвойственно опускать руки и в более сложных ситуациях. Вот на недавних Играх в Токио команда выступала без флага и гимна, но всё равно добилась выдающегося результата.