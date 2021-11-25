Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что национальная футбольная сборная пробьётся в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьёвки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира. Она поставлена главному тренеру и команде, её понимает РФС", — заявил Матыцин.