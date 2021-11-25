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"Есть потенциал": Матыцин надеется на выход сборной России по футболу в финальную часть ЧМ-2022

Жеребьёвка стыковых матчей состоится в пятницу, 26 ноября.

25 ноября, 13:58
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что национальная футбольная сборная пробьётся в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьёвки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира. Она поставлена главному тренеру и команде, её понимает РФС", заявил Матыцин.

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Команда Валерия Карпина заняла второе место в отборочной группе и не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Жеребьёвка стыковых матчей за право выступить на ЧМ-2022, в которых сыграет сборная России, состоится 26 ноября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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