"Есть потенциал": Матыцин надеется на выход сборной России по футболу в финальную часть ЧМ-2022
Жеребьёвка стыковых матчей состоится в пятницу, 26 ноября.
Фото © РФС
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что национальная футбольная сборная пробьётся в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал журналистам.
"Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьёвки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира. Она поставлена главному тренеру и команде, её понимает РФС", — заявил Матыцин.
Команда Валерия Карпина заняла второе место в отборочной группе и не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Жеребьёвка стыковых матчей за право выступить на ЧМ-2022, в которых сыграет сборная России, состоится 26 ноября.
Комментариев: 0