Нападающий "Спартака" Соболев стал обладателем награды "За образцовое поведение и храбрость"

В частности, Соболева отметили за оказание первой медицинской помощи футболисту "Ахмата" Зорану Нижичу, который потерял сознание прямо во время матча РПЛ летом 2020 года. Тогда Соболев попал мячом в голову сопернику, после чего тот упал на газон. Нападающий тут же бросился на помощь, а в результате у Нижича было диагностировано сотрясение головного мозга лёгкой степени.