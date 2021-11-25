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Нападающий "Спартака" Соболев стал обладателем награды "За образцовое поведение и храбрость"

Приза он был удостоен за оказание помощи игроку "Ахмата", который потерял сознание прямо во время матча РПЛ в 2020 году.

25 ноября, 13:55

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев получил престижную награду "За образцовое поведение и храбрость" от Европейского комитета Фэйр Плей, сообщает пресс-служба РФС.

В частности, Соболева отметили за оказание первой медицинской помощи футболисту "Ахмата" Зорану Нижичу, который потерял сознание прямо во время матча РПЛ летом 2020 года. Тогда Соболев попал мячом в голову сопернику, после чего тот упал на газон. Нападающий тут же бросился на помощь, а в результате у Нижича было диагностировано сотрясение головного мозга лёгкой степени.

Укротители итальянцев: "Спартак" благодаря дублю Соболева переиграл "Наполи" в Лиге Европы

Укротители итальянцев: "Спартак" благодаря дублю Соболева переиграл "Наполи" в Лиге Европы

Ранее Лайф сообщал, что Александр Соболев стал героем матча Лиги Европы против "Наполи", который завершился победой красно-белых со счётом 2:1. На счету форварда победный дубль.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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