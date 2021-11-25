Нападающий "Спартака" Соболев стал обладателем награды "За образцовое поведение и храбрость"
Приза он был удостоен за оказание помощи игроку "Ахмата", который потерял сознание прямо во время матча РПЛ в 2020 году.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев получил престижную награду "За образцовое поведение и храбрость" от Европейского комитета Фэйр Плей, сообщает пресс-служба РФС.
В частности, Соболева отметили за оказание первой медицинской помощи футболисту "Ахмата" Зорану Нижичу, который потерял сознание прямо во время матча РПЛ летом 2020 года. Тогда Соболев попал мячом в голову сопернику, после чего тот упал на газон. Нападающий тут же бросился на помощь, а в результате у Нижича было диагностировано сотрясение головного мозга лёгкой степени.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Соболев стал героем матча Лиги Европы против "Наполи", который завершился победой красно-белых со счётом 2:1. На счету форварда победный дубль.
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