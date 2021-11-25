Боксёр Фьюри хочет провести объединительный чемпионский бой с Усиком
Украинец владеет поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе, у британца — титул WBC.
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести объединительный бой с обладателем поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком. Об этом он рассказал на YouTube-канале Boxing Social.
"Хочу провести следующий бой с Усиком, чтобы объединить все пояса в нашем весе. После этого с победителем нашего поединка может встретиться Джошуа", — заявил Фьюри.
Усик в конце сентября единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и завоевал принадлежавшие ему чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой прошёл на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.
Фьюри в середине октября защитил титул чемпиона мира по версии WBC, победив американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Поединок состоялся в Лас-Вегасе.
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