Российская биатлонистка Шевченко стала четвёртой в спринте на кубке IBU

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко остановилась в шаге от пьедестала почёта в спринте на первом этапе Кубка IBU, который проходит в эти дни в шведском городе Идре.

Победу одержала представительница Германии Марион Визенсартер. Следом за ней расположились Каролин Коломбо из Франции и украинская спортсменка Дарья Блашко. Победительнице Шевченко уступила 3,7 секунды. Добавим, что помимо Коломбо вся первая четвёрка завершила гонку с одним промахом на огневом рубеже. У представительницы Франции таковых набралось два.