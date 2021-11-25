Российская биатлонистка Шевченко стала четвёртой в спринте на кубке IBU
Победительнице из Германии она проиграла чуть больше трёх секунд. На пьедестал также взошли спортсменки из Франции и Украины.
Фото © ТАСС / Deubert / Bildbyran via ZUMA Press
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко остановилась в шаге от пьедестала почёта в спринте на первом этапе Кубка IBU, который проходит в эти дни в шведском городе Идре.
Победу одержала представительница Германии Марион Визенсартер. Следом за ней расположились Каролин Коломбо из Франции и украинская спортсменка Дарья Блашко. Победительнице Шевченко уступила 3,7 секунды. Добавим, что помимо Коломбо вся первая четвёрка завершила гонку с одним промахом на огневом рубеже. У представительницы Франции таковых набралось два.
Добавим, что в десятку попала ещё одна представительница России Евгения Буртасова, которая также с одним промахом стала девятой, уступив более 18 секунд победительнице.
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