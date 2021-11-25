В МИД РФ заявили, что США пытаются сорвать Олимпиаду в Пекине

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, 216 спортсменов представят нашу страну в Китае. При этом президент США Джо Байден заявил, что в Белом доме рассматривают возможность бойкота Игр в Пекине. Позже к этой позиции присоединились Великобритания и Австралия.