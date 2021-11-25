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В МИД РФ заявили, что США пытаются сорвать Олимпиаду в Пекине

Игры состоятся в китайской столице с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.

25 ноября, 12:15
<p>Фото © Andrea Verdelli / Getty Images</p>

Фото © Andrea Verdelli / Getty Images

Власти США самыми разными действиями пытаются сорвать проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со стороны США постоянно, на регулярной основе по надуманным предлогам... предпринимаются действия и организуются информационно-политические кампании, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр", — заявила Захарова.

Байден подтвердил возможность бойкота Олимпиады в Пекине

Байден подтвердил возможность бойкота Олимпиады в Пекине

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, 216 спортсменов представят нашу страну в Китае. При этом президент США Джо Байден заявил, что в Белом доме рассматривают возможность бойкота Игр в Пекине. Позже к этой позиции присоединились Великобритания и Австралия.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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