Трагедия в снегах Кузбасса: Лайф снял с коптера шахту "Листвяжная", в которой заблокировано 35 горняков
Как ранее сообщали власти региона, в результате ЧП на горнодобывающем объекте погибло 11 человек.
Скриншот из видео © LIFE
Обстановка на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Видео © LIFE
Ситуация в районе шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остаётся напряжённой. Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва метана, концентрация которого превышает норму. В результате экстренным службам пока остаётся дежурить на поверхности.
Как сообщил губернатор области Сергей Цивилёв, под землёй на данный момент остаётся 35 горняков, об их состоянии ничего не известно.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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