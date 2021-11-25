Ситуация в районе шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остаётся напряжённой. Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва метана, концентрация которого превышает норму. В результате экстренным службам пока остаётся дежурить на поверхности.

Как сообщил губернатор области Сергей Цивилёв, под землёй на данный момент остаётся 35 горняков, об их состоянии ничего не известно.