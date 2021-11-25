В ЦБ предложили сделать постоянной возможность для россиян взять "кредитные каникулы"
Там отметили, что многие кредиторы нередко пользуются сложным положением заёмщиков вместо того, чтобы идти им навстречу.
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В Центробанке РФ предложили сделать постоянной возможность для граждан брать "кредитные каникулы". Об этом рассказал директор Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Распространение механизма "кредитных каникул" на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это даёт человеку гарантированное право на передышку", — сказал Мамута.
По его словам, сегодня человек не всегда может рассчитывать на "кредитные каникулы", поскольку одни кредиторы могут пойти ему навстречу, а другие, напротив, пользуются сложным положением заёмщика. Поэтому такой инициативе необходима законодательная поддержка, добавил Мамута.
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