В ЦБ предложили сделать постоянной возможность для россиян взять "кредитные каникулы"

В Центробанке РФ предложили сделать постоянной возможность для граждан брать "кредитные каникулы". Об этом рассказал директор Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Распространение механизма "кредитных каникул" на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это даёт человеку гарантированное право на передышку", — сказал Мамута.

По его словам, сегодня человек не всегда может рассчитывать на "кредитные каникулы", поскольку одни кредиторы могут пойти ему навстречу, а другие, напротив, пользуются сложным положением заёмщика. Поэтому такой инициативе необходима законодательная поддержка, добавил Мамута.