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В ЦБ предложили сделать постоянной возможность для россиян взять "кредитные каникулы"

Там отметили, что многие кредиторы нередко пользуются сложным положением заёмщиков вместо того, чтобы идти им навстречу.

25 ноября, 11:43
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/94338198/stock-photo-woman-holds-russian-rubles.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

В Центробанке РФ предложили сделать постоянной возможность для граждан брать "кредитные каникулы". Об этом рассказал директор Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Распространение механизма "кредитных каникул" на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это даёт человеку гарантированное право на передышку", — сказал Мамута.

По его словам, сегодня человек не всегда может рассчитывать на "кредитные каникулы", поскольку одни кредиторы могут пойти ему навстречу, а другие, напротив, пользуются сложным положением заёмщика. Поэтому такой инициативе необходима законодательная поддержка, добавил Мамута.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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