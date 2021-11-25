Парламенту Северной Осетии не хватило пяти голосов для поддержки законопроекта о QR-кодах
30 депутатов поддержали документ, а 12 высказались против. При этом для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.
В свою очередь ТАСС уточняет, что 30 депутатов проголосовали за введение QR-кодов, а 12 — против. При этом для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов.
Лайф напоминает, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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