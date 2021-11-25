Парламенту Северной Осетии не хватило пяти голосов для поддержки законопроекта о QR-кодах

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.

В свою очередь ТАСС уточняет, что 30 депутатов проголосовали за введение QR-кодов, а 12 — против. При этом для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов.