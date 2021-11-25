Экс-депутат Рады Ляшко раскрыл планы Зеленского ввести на Украине военное положение

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что на предстоящих заседаниях Совета национальной безопасности и обороны могут поднять вопрос о введении военного положения на Украине.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца. Это делается с одной целью — контроль за СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия", — заявил Ляшко в эфире украинского телеканала "Наш".

При этом Ляшко не раскрыл, откуда у него данные о таких планах Зеленского. Поэтому украинский политолог Михаил Погребинский выразил сомнения на этот счёт. Он отметил, что для введения военного положения властям нужна некая "провокация", которая должна произойти до 1 декабря.