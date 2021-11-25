Песков озвучил мнение Путина о "непопулярных" мерах по борьбе с ковидом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к "непопулярным" мерам по борьбе с ковидом, отметил, что лидер страны в принятии решений — сторонник сбалансированности. Он напомнил, что, когда нужно было действовать решительно на благо людей, президент никогда не уходил от ответственности и брал её на себя. При этом Путин всегда предпочитает продуманные действия.

"Конечно, мы должны отдавать себе отчёт в том, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией (пандемия, смертность, продолжающиеся волны). И основная задача (сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались), конечно, диктует необходимость целого ряда мер", — сказал официальный представитель Кремля.