НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков озвучил мнение Путина о "непопулярных" мерах по борьбе с ковидом

Он отметил, что основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались.

25 ноября, 11:49
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к "непопулярным" мерам по борьбе с ковидом, отметил, что лидер страны в принятии решений — сторонник сбалансированности. Он напомнил, что, когда нужно было действовать решительно на благо людей, президент никогда не уходил от ответственности и брал её на себя. При этом Путин всегда предпочитает продуманные действия.

"Конечно, мы должны отдавать себе отчёт в том, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией (пандемия, смертность, продолжающиеся волны). И основная задача (сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались), конечно, диктует необходимость целого ряда мер", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков поддержал опрос Володина в Telegram по поводу введения QR-кодов

Песков поддержал опрос Володина в Telegram по поводу введения QR-кодов

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить равный доступ к вакцинам во всём мире. Необходимо устранить препятствия для поставок лекарств в целях успешной борьбы с коронавирусом, считает российский премьер.

Матвиенко заявила о достаточном количестве вакцин от ковида для всех россиян

Матвиенко заявила о достаточном количестве вакцин от ковида для всех россиян

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1