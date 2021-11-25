Песков озвучил мнение Путина о "непопулярных" мерах по борьбе с ковидом
Он отметил, что основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к "непопулярным" мерам по борьбе с ковидом, отметил, что лидер страны в принятии решений — сторонник сбалансированности. Он напомнил, что, когда нужно было действовать решительно на благо людей, президент никогда не уходил от ответственности и брал её на себя. При этом Путин всегда предпочитает продуманные действия.
"Конечно, мы должны отдавать себе отчёт в том, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией (пандемия, смертность, продолжающиеся волны). И основная задача (сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались), конечно, диктует необходимость целого ряда мер", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить равный доступ к вакцинам во всём мире. Необходимо устранить препятствия для поставок лекарств в целях успешной борьбы с коронавирусом, считает российский премьер.
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