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Украинские силовики с беспилотника атаковали центр Ясиноватой

С воздуха были сброшены три взрывных устройства. Пострадавших нет, однако был повреждён легковой автомобиль.

25 ноября, 11:51
<p>Фото © Pavlo Palamarchuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Pavlo Palamarchuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре одного из городов ДНР. Об этом в четверг сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

"Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА Вооружённых сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трёх штук", — цитирует Шевченко Донецкое агентство новостей.

Он отметил, что в результате атаки пострадавших нет, однако был повреждён легковой автомобиль.

Ранее МИД России сообщил о наступательных действиях Киева в Донбассе. По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевка.

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А накануне в ДНР сообщили о перехвате другого украинского беспилотника с тремя боеприпасами. По данным Народной милиции, взрывные устройства планировалось сбросить в районе посёлка Абакумова. В ведомстве утверждают, что боевики намеревались нанести удары именно по людям.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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