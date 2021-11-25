Украинские силовики с беспилотника атаковали центр Ясиноватой
С воздуха были сброшены три взрывных устройства. Пострадавших нет, однако был повреждён легковой автомобиль.
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Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре одного из городов ДНР. Об этом в четверг сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
"Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА Вооружённых сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трёх штук", — цитирует Шевченко Донецкое агентство новостей.
Он отметил, что в результате атаки пострадавших нет, однако был повреждён легковой автомобиль.
Ранее МИД России сообщил о наступательных действиях Киева в Донбассе. По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевка.
А накануне в ДНР сообщили о перехвате другого украинского беспилотника с тремя боеприпасами. По данным Народной милиции, взрывные устройства планировалось сбросить в районе посёлка Абакумова. В ведомстве утверждают, что боевики намеревались нанести удары именно по людям.
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