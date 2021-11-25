"Фиорентина" показала видео с тренирующимся в общей группе Кокориным
Футболист долгое время работал по индивидуальной программе из-за мышечного перенапряжения.
In campo al Franchi 👊🏻 #ForzaViola 💜 #Fiorentina #EMPvFIO pic.twitter.com/uQpogNrt35— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 25, 2021
Пресс-служба итальянской "Фиорентины" выложила в "Твиттере" видео, на котором можно увидеть тренирующегося в общей группе российского нападающего Александра Кокорина.
На кадрах можно заметить, как он вместе с партнёрами по команде выполняет ряд упражнений под руководством тренерского штаба "фиалок". Это может говорить о том, что нападающий залечил все свои повреждения и готов к возвращению в строй.
Добавим, что Кокорин пропустил часть сезона в чемпионате Италии из-за мышечного перенапряжения. В "Фиорентине" он играет с начала 2021 года, однако пока так и не отметился результативными действиями в официальных матчах.
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