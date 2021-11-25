"Фиорентина" показала видео с тренирующимся в общей группе Кокориным

Пресс-служба итальянской "Фиорентины" выложила в "Твиттере" видео, на котором можно увидеть тренирующегося в общей группе российского нападающего Александра Кокорина.

На кадрах можно заметить, как он вместе с партнёрами по команде выполняет ряд упражнений под руководством тренерского штаба "фиалок". Это может говорить о том, что нападающий залечил все свои повреждения и готов к возвращению в строй.