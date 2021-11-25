Противники QR-кодов попытались прорваться в здание Заксобрания в Челябинске

Челябинцы напали на охранников Заксобрания, пытаясь попасть на депутатское заседание. Видео © VK / "Изнанка Челябинска"

В Челябинске на входе в Законодательное собрание случилась потасовка противников введения QR-кодов. Больше 20 человек пытались прорваться через турникет у охраны, чтобы присутствовать на заседании регионального парламента. Видео опубликовано в паблике "Изнанка Челябинска" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как участники "штурма" набросились на охранников, которые не пускали их через турникет. Затем один из них не выдержал и стал отпихивать незваных гостей, что вызвало ещё большую волну возмущения. Вскоре на место прибыл наряд полиции.

"Люди подали заявку, чтобы участвовать в обсуждении, но их не пустили. Они привезли подписи против законопроектов. Некоторые пришли с плакатами, требовали отставки нового спикера Заксобрания Александра Лазарева", — рассказал очевидец.

Несмотря на случившееся, депутаты одобрили законопроект, предусматривающий введение с 1 февраля 2022 года QR-кодов для посещения общественных мест.