Противники QR-кодов попытались прорваться в здание Заксобрания в Челябинске
Они устроили драку с охранниками, которые преградили им путь.
Челябинцы напали на охранников Заксобрания, пытаясь попасть на депутатское заседание. Видео © VK / "Изнанка Челябинска"
В Челябинске на входе в Законодательное собрание случилась потасовка противников введения QR-кодов. Больше 20 человек пытались прорваться через турникет у охраны, чтобы присутствовать на заседании регионального парламента. Видео опубликовано в паблике "Изнанка Челябинска" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как участники "штурма" набросились на охранников, которые не пускали их через турникет. Затем один из них не выдержал и стал отпихивать незваных гостей, что вызвало ещё большую волну возмущения. Вскоре на место прибыл наряд полиции.
"Люди подали заявку, чтобы участвовать в обсуждении, но их не пустили. Они привезли подписи против законопроектов. Некоторые пришли с плакатами, требовали отставки нового спикера Заксобрания Александра Лазарева", — рассказал очевидец.
Несмотря на случившееся, депутаты одобрили законопроект, предусматривающий введение с 1 февраля 2022 года QR-кодов для посещения общественных мест.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал опрос Володина в Telegram по поводу введения QR-кодов. Он уверен, что такие методы позволяют трезво оценить настроения граждан и уровень поддержки ими инициатив властей.
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