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Фигуристка Валиева дважды упала во время проката произвольной программы на тренировке в Сочи

Последний в нынешнем сезоне этап Гран-при стартует в олимпийской столице в пятницу, 26 ноября.

25 ноября, 12:35
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева упала при исполнении четверного сальхова и тройного акселя во время тренировки произвольной программы перед этапом Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Соревнования проходят в дворце спорта "Айсберг".

Четверной сальхов Валиева прыгнула с приземлением на две ноги и падением. Также она не удержалась на ногах после тройного акселя. При этом 15-летняя спортсменка чисто исполнила два четверных тулупа.

Короткую программу в рамках последнего в нынешнем сезоне этапа Гран-при девушки исполняли в пятницу, 26 ноября. Медали будут разыграны в субботу по итогам произвольного проката.

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Валиева в нынешнем сезоне дебютировала на взрослых соревнованиях. На этапе Гран-при в Канаде она победила с двумя мировыми рекордами.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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