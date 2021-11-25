Фигуристка Валиева дважды упала во время проката произвольной программы на тренировке в Сочи
Последний в нынешнем сезоне этап Гран-при стартует в олимпийской столице в пятницу, 26 ноября.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева упала при исполнении четверного сальхова и тройного акселя во время тренировки произвольной программы перед этапом Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Соревнования проходят в дворце спорта "Айсберг".
Четверной сальхов Валиева прыгнула с приземлением на две ноги и падением. Также она не удержалась на ногах после тройного акселя. При этом 15-летняя спортсменка чисто исполнила два четверных тулупа.
Короткую программу в рамках последнего в нынешнем сезоне этапа Гран-при девушки исполняли в пятницу, 26 ноября. Медали будут разыграны в субботу по итогам произвольного проката.
Валиева в нынешнем сезоне дебютировала на взрослых соревнованиях. На этапе Гран-при в Канаде она победила с двумя мировыми рекордами.
Фигурное катание. Интересное по теме
Между ними тает лёд: Как Медведева и Милохин закрутили роман на "Ледниковом периоде"
вчера в 21:40
"В это невозможно поверить": Бельгийская фигуристка назвала безумием четверные прыжки от 12-летних россиянок
вчера в 12:37
Возвращение чемпионки: Как Щербакова восстановилась после травмы и рвёт всех своих соперниц в борьбе за Олимпиаду
23 ноября, 13:40
Комментариев: 0