Фигуристка Валиева дважды упала во время проката произвольной программы на тренировке в Сочи

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева упала при исполнении четверного сальхова и тройного акселя во время тренировки произвольной программы перед этапом Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Соревнования проходят в дворце спорта "Айсберг".

Четверной сальхов Валиева прыгнула с приземлением на две ноги и падением. Также она не удержалась на ногах после тройного акселя. При этом 15-летняя спортсменка чисто исполнила два четверных тулупа.

Короткую программу в рамках последнего в нынешнем сезоне этапа Гран-при девушки исполняли в пятницу, 26 ноября. Медали будут разыграны в субботу по итогам произвольного проката.