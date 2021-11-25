НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Арабские шейхи перехотели вкладываться в "Спартак" и могут оказаться в ЦСКА

Ранее стало известно, что они были заинтересованы в приобретении 20% акций красно-белых.

25 ноября, 13:44

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Представители холдинга City Football Group, который владеет футбольным клубом "Манчестер Сити", отказались от идеи приобретения акций московского "Спартака". Об этом пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По его информации, представители холдинга приезжали в Москву для того, чтобы познакомиться с имеющейся у клуба инфраструктурой и оценить систему управления командой. Однако по итогу представители холдинга отказались от идеи финансовых вложений в "Спартак".

При этом журналист не исключает, что владеющие "Манчестер Сити" шейхи будут готовы рассмотреть похожий вариант, но уже с другим клубом РПЛ. По мнению Карпова, такой командой может стать столичный ЦСКА.

СМИ: Арабские шейхи приостановили переговоры о покупке доли "Спартака"

СМИ: Арабские шейхи приостановили переговоры о покупке доли "Спартака"

Ранее в СМИ появилась информация, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций московского "Спартака". По некоторым данным, представители компании присутствовали на домашнем матче красно-белых против "Ростова", который завершился ничьей (1:1).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1