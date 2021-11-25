Арабские шейхи перехотели вкладываться в "Спартак" и могут оказаться в ЦСКА

Представители холдинга City Football Group, который владеет футбольным клубом "Манчестер Сити", отказались от идеи приобретения акций московского "Спартака". Об этом пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По его информации, представители холдинга приезжали в Москву для того, чтобы познакомиться с имеющейся у клуба инфраструктурой и оценить систему управления командой. Однако по итогу представители холдинга отказались от идеи финансовых вложений в "Спартак".

При этом журналист не исключает, что владеющие "Манчестер Сити" шейхи будут готовы рассмотреть похожий вариант, но уже с другим клубом РПЛ. По мнению Карпова, такой командой может стать столичный ЦСКА.