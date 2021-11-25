Арабские шейхи перехотели вкладываться в "Спартак" и могут оказаться в ЦСКА
Ранее стало известно, что они были заинтересованы в приобретении 20% акций красно-белых.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Представители холдинга City Football Group, который владеет футбольным клубом "Манчестер Сити", отказались от идеи приобретения акций московского "Спартака". Об этом пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По его информации, представители холдинга приезжали в Москву для того, чтобы познакомиться с имеющейся у клуба инфраструктурой и оценить систему управления командой. Однако по итогу представители холдинга отказались от идеи финансовых вложений в "Спартак".
При этом журналист не исключает, что владеющие "Манчестер Сити" шейхи будут готовы рассмотреть похожий вариант, но уже с другим клубом РПЛ. По мнению Карпова, такой командой может стать столичный ЦСКА.
Ранее в СМИ появилась информация, что владеющий "Манчестер Сити" холдинг City Football Group может приобрести 20% акций московского "Спартака". По некоторым данным, представители компании присутствовали на домашнем матче красно-белых против "Ростова", который завершился ничьей (1:1).
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