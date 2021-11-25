Экс-тренер "Спартака" Тедеско отказался возглавить венский "Рапид"

Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался занять аналогичный пост в венском клубе "Рапид". Об этом пишет журналист Питер Линден.

По информации инсайдера, представители австрийского клуба выходили на контакт с немецким тренером, однако он отказался от их предложения из-за финансовой составляющей. Более того, специалист намерен возглавить одну из команд на родине.