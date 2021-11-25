Экс-тренер "Спартака" Тедеско отказался возглавить венский "Рапид"
Ранее он появился на матче красно-белых в Лиге Европы против "Наполи", который закончился победой москвичей.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался занять аналогичный пост в венском клубе "Рапид". Об этом пишет журналист Питер Линден.
По информации инсайдера, представители австрийского клуба выходили на контакт с немецким тренером, однако он отказался от их предложения из-за финансовой составляющей. Более того, специалист намерен возглавить одну из команд на родине.
Добавим, что Доменико Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 года по май 2021 года. При нём команда сумела взять серебряные медали РПЛ и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.
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