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Экс-тренер "Спартака" Тедеско отказался возглавить венский "Рапид"

Ранее он появился на матче красно-белых в Лиге Европы против "Наполи", который закончился победой москвичей.

25 ноября, 13:56

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался занять аналогичный пост в венском клубе "Рапид". Об этом пишет журналист Питер Линден.

По информации инсайдера, представители австрийского клуба выходили на контакт с немецким тренером, однако он отказался от их предложения из-за финансовой составляющей. Более того, специалист намерен возглавить одну из команд на родине.

Бывший тренер "Спартака" Тедеско приедет в Москву на матч команды в Лиге Европы

Бывший тренер "Спартака" Тедеско приедет в Москву на матч команды в Лиге Европы

Добавим, что Доменико Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 года по май 2021 года. При нём команда сумела взять серебряные медали РПЛ и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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