Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений России и США
Она напомнила, что Вашингтон не только не пытается урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с инспекцией.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализировать отношения с США невозможно без решения вопроса с российской дипсобственностью.
"До сегодняшнего дня даже вопрос о том, чтобы не препятствовать хотя бы визуальному осмотру помещений, не сдвигается с мёртвой точки, вопреки дававшимся обещаниям решить его на уровне руководства Государственного департамента США", — заявила Захарова на брифинге.
Кроме того, она напомнила, что Вашингтон до сих пор не только не пытается как-то урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с инспекцией.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин счёл нецивилизованным захват дипсобственности РФ в США. Он отметил, что ситуация, сложившаяся в дипломатических отношениях двух стран, является последствием "провокационной линии американских властей".
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