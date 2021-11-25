Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений России и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализировать отношения с США невозможно без решения вопроса с российской дипсобственностью.

"До сегодняшнего дня даже вопрос о том, чтобы не препятствовать хотя бы визуальному осмотру помещений, не сдвигается с мёртвой точки, вопреки дававшимся обещаниям решить его на уровне руководства Государственного департамента США", — заявила Захарова на брифинге.

Кроме того, она напомнила, что Вашингтон до сих пор не только не пытается как-то урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с инспекцией.