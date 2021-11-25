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Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений России и США

Она напомнила, что Вашингтон не только не пытается урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с инспекцией.

25 ноября, 14:00

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализировать отношения с США невозможно без решения вопроса с российской дипсобственностью.

"До сегодняшнего дня даже вопрос о том, чтобы не препятствовать хотя бы визуальному осмотру помещений, не сдвигается с мёртвой точки, вопреки дававшимся обещаниям решить его на уровне руководства Государственного департамента США", — заявила Захарова на брифинге.

Кроме того, она напомнила, что Вашингтон до сих пор не только не пытается как-то урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с инспекцией.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин счёл нецивилизованным захват дипсобственности РФ в США. Он отметил, что ситуация, сложившаяся в дипломатических отношениях двух стран, является последствием "провокационной линии американских властей".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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