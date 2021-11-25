В Москве трёх блогеров приговорили к 3,5 года колонии за пранк с угоном такси

Троих блогеров из Москвы, которые ещё весной устроили пранк, в шутку "угнав" такси премиум-класса, осудили по статье "Угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учётом позиции прокуратуры суд приговорил каждого из подсудимых к трём годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

Приятели ради пранка заказали через мобильное приложение такси премиум-класса. Водитель подъехал, парни попросили его открыть багажник, и, когда тот вышел, один из блогеров сел за руль BMW и рванул с места. Парни прокатились и через пару минут вернули таксисту автомобиль, но мужчина успел обратиться в полицию.