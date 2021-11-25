Эксперт-"еловед" Давидов рассказал, какую искусственную ёлку покупать точно не стоит

Натуральная ель дарит неповторимое ощущение волшебства, переносит в детство, да и стоимость живого дерева может быть намного ниже, чем искусственного. О таких преимуществах натуральной ёлки перед пластиковой "подделкой" нашим коллегам из "Вечерней Москвы" рассказал профессиональный эксперт по елям (а есть и такой) Олег Давидов. Если же покупатель всё-таки решил сделать выбор в пользу "пластмассы", есть несколько важных правил, которые позволят не испортить праздник. Главное из них — не пытайтесь сэкономить.

"Искусственную ель можно купить и за 1000 рублей. Но это будет опасное и некачественное изделие с дурным запахом. Ель из дешёвого сырья сразу себя выдаст. Она будет пахнуть химикатами, ветки и иголочки могут осыпаться. Следует выбирать литые ёлки, которые на 100 процентов повторяют форму настоящего дерева и отличаются реалистичностью", — рассказывает Давидов.

Стоимость качественной ели сегодня начинается от 12 тысяч рублей, отмечает эксперт, а чем больше украшений и декора будет на дереве, тем цена выше. Кроме того, на цену повлияет материал. При его выборе важно учитывать нетоксичность, пожаробезопасность и отсутствие пластмассового запаха.

"Самые пожаробезопасные и прочные, а также гипоаллергенные ели изготовлены из литой резины. Их веточки с мягкой хвоей выглядят натурально и почти не отличаются от живых. Однако такие модели относятся к дорогостоящему сегменту. Их стоимость стартует от 20 тысяч рублей и выше", — добавил он.

Ранее в РЭУ имени Плеханова предупредили россиян о подорожании искусственных ёлок. В России цена на искусственные ёлки выросла на 20–25% за год. Теперь их средняя стоимость составляет около пяти тысяч рублей.