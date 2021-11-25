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Кинопродюсер Рудинштейн впал в кому и подключён к аппарату ИВЛ

На днях 75-летний деятель культуры перенёс инсульт и инфаркт. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

25 ноября, 13:29

Фото © Wikipedia

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, неделю назад госпитализированный с сердечным приступом, подключён к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). По данным телеграм-канала Mash, пациент сейчас находится в коме.

На данный момент состояние 75-летнего кинопродюсера и создателя "Кинотавра" продолжает ухудшаться. На днях он перенёс инсульт в больнице, куда попал с инфарктом, а этой ночью Марк Григорьевич впал в кому.

Mash: Кинопродюсер Рудинштейн перенёс инсульт и находится в предкоматозном состоянии

Mash: Кинопродюсер Рудинштейн перенёс инсульт и находится в предкоматозном состоянии

Ранее Лайф рассказывал, что певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Её друг Дмитрий Чижов рассказал, что к певице пока не пускают родных.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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