Кинопродюсер Рудинштейн впал в кому и подключён к аппарату ИВЛ
На днях 75-летний деятель культуры перенёс инсульт и инфаркт. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
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Кинопродюсер Марк Рудинштейн, неделю назад госпитализированный с сердечным приступом, подключён к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). По данным телеграм-канала Mash, пациент сейчас находится в коме.
На данный момент состояние 75-летнего кинопродюсера и создателя "Кинотавра" продолжает ухудшаться. На днях он перенёс инсульт в больнице, куда попал с инфарктом, а этой ночью Марк Григорьевич впал в кому.
Ранее Лайф рассказывал, что певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Её друг Дмитрий Чижов рассказал, что к певице пока не пускают родных.
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