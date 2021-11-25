Кинопродюсер Рудинштейн впал в кому и подключён к аппарату ИВЛ

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, неделю назад госпитализированный с сердечным приступом, подключён к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). По данным телеграм -канала Mash, пациент сейчас находится в коме.

На данный момент состояние 75-летнего кинопродюсера и создателя "Кинотавра" продолжает ухудшаться. На днях он перенёс инсульт в больнице, куда попал с инфарктом, а этой ночью Марк Григорьевич впал в кому.