Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели горняков на шахте в Кузбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, унёсшей жизни горняков", — написал Лукашенко.