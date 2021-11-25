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Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели горняков на шахте в Кузбассе

Белорусский лидер пожелал мужества и стойкости близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату.

25 ноября, 13:12
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, унёсшей жизни горняков", — написал Лукашенко.

Он отметил, что в этот скорбный час желает мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим в страшной аварии.

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Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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