Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели горняков на шахте в Кузбассе
Белорусский лидер пожелал мужества и стойкости близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, унёсшей жизни горняков", — написал Лукашенко.
Он отметил, что в этот скорбный час желает мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим в страшной аварии.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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