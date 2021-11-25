В Татарстане начнут выдавать QR-коды после первого компонента вакцины
В регионе, где с 22 ноября без QR-кода не пускают в общественный транспорт, решили смягчить некоторые ограничения.
Власти Татарстана смягчили ограничения для проезда в общественном транспорте для пассажиров, которые успели сделать прививку от коронавируса первым компонентом. Об этом гласит опубликованное в четверг постановление республиканского кабмина.
"Проектом предусматривается разрешить проезд в транспорте не только вышеуказанным категориям граждан, но также и следующим лицам: прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) (срок действия QR-кодов — 24 дня со дня такой вакцинации)", — указано в документе.
Таким образом, начиная с завтрашнего дня в общественный транспорт будут пускать пассажиров не только с QR-кодом, но и привитых первым компонентом вакцины, а также граждан со справкой о медицинских противопоказаниях. Кроме того, послабления дадут военнослужащим, вакцинированным против CoViD-19. Ранее власти хотели установить для этой группы граждан отдельный формат QR-кодов.
Ранее Лайф рассказывал, что с 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте. Этот российский регион стал первым, где приняли такие антикоронавирусные меры. Утро первого дня в Казани обернулось тем, что из метро и трамваев высадили 500 пассажиров без необходимых кодов, за полдня их число увеличилось до полутора тысяч.
О том, что жителей Казани, которые тормозят работу городского транспорта из-за отсутствия QR-кодов, ждут иски об убытках от предприятий-перевозчиков, ранее предупреждал юрист Михаил Салкин. Он добавил, что перевозчики будут рассчитывать потери из-за простоя по своим коэффициентам. В свою очередь адвокат Алексей Скляренко отметил, что с такими исками будут обращаться к конкретному человеку, из-за которого и произошла задержка. По его словам, компании могут включать в сумму потерь от задержки стоимость топлива, которое будут жечь автобусы во время вынужденных стоянок.
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