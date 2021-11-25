В Татарстане начнут выдавать QR-коды после первого компонента вакцины

Власти Татарстана смягчили ограничения для проезда в общественном транспорте для пассажиров, которые успели сделать прививку от коронавируса первым компонентом. Об этом гласит опубликованное в четверг постановление республиканского кабмина.

"Проектом предусматривается разрешить проезд в транспорте не только вышеуказанным категориям граждан, но также и следующим лицам: прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) (срок действия QR-кодов — 24 дня со дня такой вакцинации)", — указано в документе.

Таким образом, начиная с завтрашнего дня в общественный транспорт будут пускать пассажиров не только с QR-кодом, но и привитых первым компонентом вакцины, а также граждан со справкой о медицинских противопоказаниях. Кроме того, послабления дадут военнослужащим, вакцинированным против CoViD-19. Ранее власти хотели установить для этой группы граждан отдельный формат QR-кодов.

Ранее Лайф рассказывал, что с 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте. Этот российский регион стал первым, где приняли такие антикоронавирусные меры. Утро первого дня в Казани обернулось тем, что из метро и трамваев высадили 500 пассажиров без необходимых кодов, за полдня их число увеличилось до полутора тысяч.