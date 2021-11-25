Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой "Мы договоримся"
Он заявил о планах дать хозяйствующим субъектам поручение довести соответствующую работу до конца.
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Президент России Владимир Путин считает, что Москва и Белград могут найти приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.
"Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести соответствующую работу до конца. Найдём такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнёров", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что газовый вопрос интересует сербскую сторону больше всего. Президент РФ также сообщил, что в декабре в Россию приедет премьер-министр Сербии.
Ранее в ходе встречи Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
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