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Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой "Мы договоримся"

Он заявил о планах дать хозяйствующим субъектам поручение довести соответствующую работу до конца.

25 ноября, 13:02
<p>Фото © Kremlin</p>

Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин считает, что Москва и Белград могут найти приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.

"Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести соответствующую работу до конца. Найдём такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнёров", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что газовый вопрос интересует сербскую сторону больше всего. Президент РФ также сообщил, что в декабре в Россию приедет премьер-министр Сербии.

Путин заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне

Путин заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне

Ранее в ходе встречи Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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