Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой "Мы договоримся"

Президент России Владимир Путин считает, что Москва и Белград могут найти приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.

"Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести соответствующую работу до конца. Найдём такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнёров", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что газовый вопрос интересует сербскую сторону больше всего. Президент РФ также сообщил, что в декабре в Россию приедет премьер-министр Сербии.