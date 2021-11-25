Победители конкурса "Мастера гостеприимства" отправятся в путешествие по России

Полуфиналистов и финалистов первого и второго сезонов Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия — страна возможностей" наградили поездками по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие". Первой группе счастливчиков уже 26 ноября повезёт увидеть Республику Башкортостан. В рамках направления "Познавай Россию" "мастера" в первый же день отправятся в старинное русское село Кага, путешественники зайдут в Музей золотой пчелы и сходят на настоящую пасеку.

Среди участников — молодые профессионалы, представители туроператоров и студенты туристических вузов, работники гостиниц, музеев, гиды из разных регионов России, которые любят свою страну и знакомят с ней всех желающих.

"Россия — страна возможностей". Очень классно, что для финалистов и победителей конкурсов этой платформы предоставилась возможность отправиться в путешествие по России. В Башкирии участников ждёт знакомство с культурой и традициями, посещение природных объектов. Например, мы посетим Капову пещеру, где независимо от времени года температура плюс семь градусов, узнаем, что такое башкирский мёд и башкирский лук", — рассказала финалистка конкурса "Мастера гостеприимства" из Нижнего Новгорода Елена Богомолова, которая отправится в это путешествие и как участница, и как туроператор, обеспечивающий программу, и даже проведёт семинар в качестве бизнес-коуча по развитию туристической среды в регионах.

В последнюю неделю ноября соберут свои чемоданы и поедут в путешествие более 500 человек. Гости посетят Красноярск, Карачаево-Черкесию, Карелию, Сочи, Самару, Тюмень, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Москву, Нижний Новгород и Татарстан. Кстати, география поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступно не менее 250 маршрутов.

Интересно, что поездка предполагает экскурсии, лекции от ведущих спикеров Российского общества "Знание" и других партнёров, волонтёрские акции, проектирование общественных пространств, решение кейсов.