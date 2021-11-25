Свыше 1,3 тысячи детей в Элисте подхватили энтеровирусную инфекцию

Медики в Калмыкии выявили у 1340 школьников в Элисте симптомы вирусной инфекции с признаками ОРВИ. Предполагается, что в регионе зафиксирована вспышка энтеровируса, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по республике, главный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

"В Элисте вспышка вирусной инфекции с признаками ОРВИ пока не известной этиологии среди школьников. Мы, эпидемиологи, предполагаем, что у детей энтеровирус, точный диагноз определим лабораторно, у детей взяты пробы", — сказал он в беседе с ТАСС.

Из 1340 детей, у которых обнаружены симптомы энтеровирусной инфекции, большинство — 1015 человек — в возрасте от семи до 17 лет. В детских садах республиканского центра заболело более 300 детей. Среди клинических проявлений — температура, кашель, расстройство желудочно-кишечного тракта.