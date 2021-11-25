Вучич выразил Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте в Кузбассе

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. В ответ глава государства выразил надежду на то, что заблокированных под землёй рабочих удастся спасти.

"Это большая беда, люди погибли. Я мысленно с ними, уже несколько раз разговаривал с губернатором, спасательными службами, делают всё возможное. Ситуация, к сожалению, легче не становится, есть опасность для спасателей. Но будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", — ответил российский лидер.