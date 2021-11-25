Вучич выразил Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте в Кузбассе
Российский лидер ранее поручил приложить максимальные усилия для спасения людей из "Листвяжной".
Президент Сербии Александр Вучич. Фото © Сайт президента Республики Сербия
Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. В ответ глава государства выразил надежду на то, что заблокированных под землёй рабочих удастся спасти.
"Это большая беда, люди погибли. Я мысленно с ними, уже несколько раз разговаривал с губернатором, спасательными службами, делают всё возможное. Ситуация, к сожалению, легче не становится, есть опасность для спасателей. Но будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", — ответил российский лидер.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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