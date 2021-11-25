Губернатор Цивилёв объявил трёхдневный траур в связи с трагедией в шахте в Кузбассе
Заблокированными под землёй остаются 35 горняков. Спасатели не могут приступить к их эвакуации из-за угрозы взрыва.
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Власти Кемеровской области объявили трёхдневный траур в связи с трагедией в шахте "Листвяжная", в результате которой погибло по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилёва.
"Губернатор Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтёрам с 26 по 28 ноября", — говорится в сообщении.
Трагедия в снегах Кузбасса: Лайф снял с коптера шахту "Листвяжная", в которой заблокировано 35 горняков
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Власти региона подтверждали гибель 11 человек. Ещё несколько десятков шахтёров остаются под землёй, об их состоянии ничего не известно. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей из шахты "Листвяжная".
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