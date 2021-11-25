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Умер советский и российский оперный певец Леонид Зимненко

Дата и место прощания с артистом пока не известны.

25 ноября, 12:20
<p>Фото © <a href="https://stanmus.ru/people/leonid-zimnenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко</a></p>

Фото © Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко

Советский и российский оперный бас, народный артист России Леонид Зимненко скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил худрук московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

"Сегодня снова потеря... Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушёл от нас", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

О причинах смерти артиста не сообщается. Также пока не известно, где и когда состоится церемония прощания с Зимненко.

Леонид Зимненко с 1971 года был солистом Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, а с 1999 года выступал на сцене Большого театра. Артист также пел в "Геликон-опере" и был профессором Московского государственного института культуры. Звания "Народный артист РФ" Зимненко был удостоен в 1996 году.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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