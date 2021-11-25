Генпрокурор РФ заявил, что депутат Рашкин сознательно пошёл на незаконную охоту

Депутат Валерий Рашкин, будучи охотником с более чем 20-летним стажем, сознательно пошёл на незаконный промысел зверя, заявил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов. По его словам, политик состоит в Саратовском областном обществе охотников и рыболовов с 1999 года и не мог не знать о необходимости получения разрешения на охоту и приобретения путёвки у охотхозяйства. Однако ничего из этого сделано не было.