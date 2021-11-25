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Генпрокурор РФ заявил, что депутат Рашкин сознательно пошёл на незаконную охоту

Он также указал на "неуклюжие попытки" коммуниста во время задержания ввести в заблуждение полицейских.

25 ноября, 12:19
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Депутат Валерий Рашкин, будучи охотником с более чем 20-летним стажем, сознательно пошёл на незаконный промысел зверя, заявил на заседании Госдумы генпрокурор России Игорь Краснов. По его словам, политик состоит в Саратовском областном обществе охотников и рыболовов с 1999 года и не мог не знать о необходимости получения разрешения на охоту и приобретения путёвки у охотхозяйства. Однако ничего из этого сделано не было.

Краснов также указал на "неуклюжие попытки" депутата во время задержания ввести в заблуждение сотрудников правопорядка (да и не только их).

"Благодаря СМИ этот (без преувеличения) позор стал общеизвестным. Тем более что на сегодня Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. Хотя и не оставил надежду избежать ответственности", — подчеркнул глава ведомства на заседании Госдумы.

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Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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