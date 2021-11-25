Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности
Теперь на члена КПРФ могут завести дело о незаконной охоте на лося, а также лишить его прав за отказ проходить проверку на опьянение в лесу под Саратовом.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.
Как уже сообщал Лайф, снять неприкосновенность с Рашкина просила Генпрокуратура. Соответствующее представление поступило на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина 17 ноября. В документе речь идёт в том числе о возбуждении в отношении депутата уголовного дела, проведении ряда следственных действий и избрании меры пресечения с запретом определённых действий. Помимо незаконной охоты коммуниста могут привлечь к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, по части 2 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора.
Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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