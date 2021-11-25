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Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Теперь на члена КПРФ могут завести дело о незаконной охоте на лося, а также лишить его прав за отказ проходить проверку на опьянение в лесу под Саратовом.

25 ноября, 12:39
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак </p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте.

Как уже сообщал Лайф, снять неприкосновенность с Рашкина просила Генпрокуратура. Соответствующее представление поступило на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина 17 ноября. В документе речь идёт в том числе о возбуждении в отношении депутата уголовного дела, проведении ряда следственных действий и избрании меры пресечения с запретом определённых действий. Помимо незаконной охоты коммуниста могут привлечь к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, по части 2 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора.

Генпрокурор РФ заявил, что депутат Рашкин сознательно пошёл на незаконную охоту

Генпрокурор РФ заявил, что депутат Рашкин сознательно пошёл на незаконную охоту

Напомним, Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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