Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Как уже сообщал Лайф, снять неприкосновенность с Рашкина просила Генпрокуратура. Соответствующее представление поступило на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина 17 ноября. В документе речь идёт в том числе о возбуждении в отношении депутата уголовного дела, проведении ряда следственных действий и избрании меры пресечения с запретом определённых действий. Помимо незаконной охоты коммуниста могут привлечь к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, по части 2 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора.