Путин заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения с Сербией находятся на высоком уровне даже во время пандемии коронавируса. Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Очень рад вас видеть, мы не виделись давно. Вопросов много накопилось. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, наши отношения всё-таки развиваются по всем направлениям. Это касается прежде всего экономики", — заявил Владимир Путин.

Президент также поблагодарил сербского лидера за поддержку русского языка в сербских школах и пожелал Вучичу успехов на предстоящих выборах. Говоря об окончании газового контракта, Путин заявил, что этот "вопрос будет передан хозяйствующим субъектам". Глава Сербии обратился к президенту на русском языке и также заявил, что за всю свою историю отношения двух государств сегодня находятся на самом высоком уровне.

"Это самая важная для меня встреча. Хотел бы выразить большую благодарность, признательность за поддержку территориальной целостности, суверенитета Сербии", — заявил Вучич.