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Путин заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне

По словам президента, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики.

25 ноября, 12:39
<p>Фото © Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения с Сербией находятся на высоком уровне даже во время пандемии коронавируса. Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Очень рад вас видеть, мы не виделись давно. Вопросов много накопилось. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, наши отношения всё-таки развиваются по всем направлениям. Это касается прежде всего экономики", — заявил Владимир Путин.

Президент также поблагодарил сербского лидера за поддержку русского языка в сербских школах и пожелал Вучичу успехов на предстоящих выборах. Говоря об окончании газового контракта, Путин заявил, что этот "вопрос будет передан хозяйствующим субъектам". Глава Сербии обратился к президенту на русском языке и также заявил, что за всю свою историю отношения двух государств сегодня находятся на самом высоком уровне.

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"Это самая важная для меня встреча. Хотел бы выразить большую благодарность, признательность за поддержку территориальной целостности, суверенитета Сербии", — заявил Вучич.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл, какие темы Путин и Вучич обсудят на встрече в Сочи. Сербский лидер отметил, что в ходе переговоров с президентом РФ будет подписан ряд документов о сотрудничестве. Также будет поднят вопрос о поставках "Спутника лайт" в республику.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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