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Зеленский объявил о создании на Украине национального авиаперевозчика

Он также заявил о намерении Незалежной инвестировать в свой воздушный флот.

25 ноября, 12:48
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> Президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Незалежной с 25 ноября начинается создание национального авиаперевозчика под названием "Украинские национальные авиалинии" (UNA).

"Мы делаем мощный шаг — это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня. Есть несколько его рабочих названий, на сегодняшний день это Ukrainian national airlines", — сказал он на форуме по вопросам авиации и туризма в Киеве.

По словам Зеленского, целесообразность создания такого национального авиаперевозчика до этого была подтверждена консультантами из Франции. Он также сообщил, что Украина готова инвестировать в свой воздушный флот. Планируется загружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к совместным проектам в авиастроении, сказал лидер Незалежной.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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