Зеленский объявил о создании на Украине национального авиаперевозчика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Незалежной с 25 ноября начинается создание национального авиаперевозчика под названием "Украинские национальные авиалинии" (UNA).

"Мы делаем мощный шаг — это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня. Есть несколько его рабочих названий, на сегодняшний день это Ukrainian national airlines", — сказал он на форуме по вопросам авиации и туризма в Киеве.

По словам Зеленского, целесообразность создания такого национального авиаперевозчика до этого была подтверждена консультантами из Франции. Он также сообщил, что Украина готова инвестировать в свой воздушный флот. Планируется загружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к совместным проектам в авиастроении, сказал лидер Незалежной.