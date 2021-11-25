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Автоэксперт Попов назвал преимущества "липучей" резины перед шипованной

По его словам, идеальным вариантом было бы иметь в запасе все виды шин и менять их в зависимости от погоды.

25 ноября, 12:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня в больших городах дороги чистятся достаточно хорошо, а использование реагентов повышает качество дорожного покрытия зимой в условиях снегопада, поэтому в таких условиях целесообразнее поставить на машину "липучий" вид шин. Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

"Принимая во внимание, что у нас сейчас зимы малоснежные, принимая во внимание, что у нас много применяется реагентов, принимая во внимание, что мы наблюдаем достаточно приличную уборку [дорог], по моему мнению, разумно ехать на "липучих" колёсах, которые обеспечивают хорошую управляемость", — сказал Попов.

Как выбрать подходящий тип зимней резины, рассказал автоэксперт

Как выбрать подходящий тип зимней резины, рассказал автоэксперт

При этом он уточнил, что идеальным вариантом было бы иметь в запасе сразу несколько видов резины и "переобуваться" в зависимости от условий на дороге, однако далеко не все имеют такую возможность. Эксперт также предостерёг водителей от использования на автомобиле разных шин и добавил, что шипованная резина является основной причиной образования колеи на дорогах.

Ранее юрист Сергей Сорокин рассказал, какое наказание ждёт автомобилистов за шины не по сезону.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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