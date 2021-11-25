Мишустин выразил соболезнования близким погибших в кемеровской шахте горняков

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что глубоко потрясён трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погибли 11 человек и более 40 пострадали.

"Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие при пожаре на шахте "Листвяжная". Глубоко потрясён случившимся. Это большое горе для людей, для региона, для всех нас", — приводит его слова пресс-служба кабмина.