Мишустин выразил соболезнования близким погибших в кемеровской шахте горняков
Он подчеркнул, что всем, кого задела трагедия, будет оказана необходимая помощь.
Фото © Пресс-служба Правительства РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что глубоко потрясён трагедией на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погибли 11 человек и более 40 пострадали.
"Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие при пожаре на шахте "Листвяжная". Глубоко потрясён случившимся. Это большое горе для людей, для региона, для всех нас", — приводит его слова пресс-служба кабмина.
Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших горняков, а также добавил, что всем, кого затронула трагедия, будет оказана необходимая психологическая, медицинская и иная помощь.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Сейчас известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стало возгорание угольной пыли. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Власти региона подтвердили гибель 11 человек. Ещё несколько десятков шахтёров остаются под землёй, информации об их состоянии пока нет. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей из шахты "Листвяжная".
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